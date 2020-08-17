HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Karabükspor'da eski başkan yeniden aday olduğunu açıkladı

- Karabükspor'da eski başkan yeniden aday olduğunu açıkladı Karabükspor'un eski Başkanı Mehmet Aytekin, mevcut başkana seslendi: "Gel kongre kararı al, ben adayım" Eski Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, kulüp başkanlığına yeniden adaylığını açıkladı.

17.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:20

- Karabükspor'da eski başkan yeniden aday olduğunu açıkladı

Karabükspor'un eski Başkanı Mehmet Aytekin, mevcut başkana seslendi:

"Gel kongre kararı al, ben adayım"

KARABÜK - Eski Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, kulüp başkanlığına yeniden adaylığını açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Mehmet Aytekin, mevcut başkan Mehmet Yüksel'in "Birisi adaylığını açıklarsa bırakırım" açıklamasının ardından kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Aytekin, yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel'in yaptıklarının magazinsel boyuta döndüğünü belirterek, "Her şeyin sanal ortamda komedi filmine döndüğünü görüyoruz. Artık bu komedinin sona ermesini istiyorum. Ben Kardemir Karabükspor eski Kulüp Başkanıyım. Bunlara seyirci kalamam. Hem kendi adıma hem de şehrim adına. Bunun neticesinde geçen hafta Rafet Vergili Başkanım ile iki kere bir araya geldik. Bu bir araya gelmemiz sonucunda yanımızda Timurçin Saylar ile İsmail Aygün abimiz vardı. Dördümüz bir araya geldik ve Kardemir Karabükspor'un şahlanması veya bir yerde durması, daha kötü yerlere düşmemesi adına sohbet ortamında yaklaşık 3 saatlik toplantı yaptık. Bu toplantının neticesinde başkanlık için aday olmaya karar verdim. Onlarda bu fikrime destek olacaklarını söylediler. İsmail Aygün sponsorluk, yöneticilik anlamında çalışmaları var. Timurçin Saylar abinin projeleri var. Karabük'te oyuncu yetiştirme anlamında bir iki tane proje söyledi. O projeyi daha önce sunmuştu ama hayata geçmemişti. Bu projeyi de hayata geçirme anlamında 24 takımlı bir amatör takım kurma projesi var. Okullara inme projesi var" diye konuştu.

"Magazin başkanlığına son vermemiz gerekiyor"

Aytekin, Başkan Yüksel'in sadece sosyal medyada insanlarla takıştığını ifade ederek, "4 milyon TL, kulüple alakalı borcum var. Benle birlikte 72 tane arkadaşımın borcu var. Şu ana kadar mevcut başkan ve yönetiminin bir santimetre yol almadığı kanaatindeyim. ya spor bakanımızdan yada maliye bakanımızdan bir girişimde olmadığını sadece sadece sosyal medyada insanlarla takıştığını, gazetecilerle takıştığını onlara küfür ettiğini ve şahsıma da küfürleri var. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Artık bu magazin başkanlığına son vermemiz gerekiyor. Başkan 8 aydır ne kulübe ne de Karabük'e geliyor. Ne basın açıklaması yapıyor ne takımla alakalı bilgi veriyor" dedi.

"Gel kongre kararı al, ben adayım"

Kümede kalmanın şans olduğunu dile getiren Aytekin şunları söyledi:

"Toplantıda yapılan konuşma, takımın burada kalması. İkinci ligde bir müddet tutunabilmek. Transfer yapamıyoruz, başkana defalarca çağrıda bulundum. Alt yapıya oyuncu al, altı ay sonra oynatabiliyorsun diye. Başkanın böyle bir düşüncesi, zikri, fikri de yok. Geldiği günden beri sadece 'Alacaklıyım' diyor. Ne alacağı var kimse bilmiyor. Bu kulübe federasyondan 4.5 Milyon TL para geldi . Benim bıraktığım para var. 2 Milyon da UEFA'dan geldi. Çelik-İş sendikası 4-5 ay para gönderdi. 550 bin TL'ye futbolcu sattık. İkinci ligde federasyon otel masraflarını, yiyecek-içecek iaşelerini karşılıyor. Başkan halen 'Benim bu kulüpte alacağım var' diyor. Başkandan ricamdır, gel Karabük'e ben seni bekliyorum. Aday varsa ben çıkarım dedi, ben adayım. Timurçin Saylar ve İsmail Aygün, Belediye Başkanına Mehmet Aytekin'e destek olacaklarını söylediler. Gel kongre kararı al. Bu şehirde güzel geldin, güzel git. Bu çağrıya kulak vermeni istiyorum."

Mevcut Başkan Yüksel'in sosyal medya üzerinden kongrenin yapılamadığını iddia ettiğini kaydeden Aytekin, "İki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın kulüplere göndermiş olduğu Süleyman Soylu'nun imzası olduğu kongre yapılabilir evrağı var. 5-6 tane Süper Lig takımı kongre yaptı, yapılabiliyor. Bugün ile 31 Ekim 2020 tarihinde yapılacak kongre arasında çok büyük fark var" ifadelerine yer verdi.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nde muhasebe adına bir şey olmadığını açıklayan Aytekin, "Şu an gelinen ortamda bir takım yok, hoca yok, saha yok, iaşe yok. Bir belirsizlik var. Karabük bunu hak etmiyor. Sizin elinizde para olmayabilir ama bir hamle yaparsınız, o da yok. Başkanın parasal anlamda gücü de yok. 2.5 milyon TL alacağım var diyorsa gelsin Karabük'e hemen muhasebeyi açalım. Bu kulüpte muhasebe yok, muhasebeci yok. Hiçbir belge yok. Yani nerede alacağı var, gelsin ispatlasın. Hasan Doğan'a 3 milyonluk senet geldi ortada fatura yok, senet yok. Bu nasıl bir başkanlıktır, nasıl bir yönetimdir. Karabükspor bu kadar küçük bir firma değildir, dev bir firmadır. Ben Mehmet Yüksel'i kongreye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Karabükspor'da eski başkan yeniden aday olduğunu açıkladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Güncel
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Ekonomi
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Spor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hacı Bektaş Muharrem İnce Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Alişan Nihat Doğan Serdar Ortaç İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Süleyman Seba Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Karabükspor'da eski başkan yeniden aday olduğunu açıkladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 20:48:58. #1.15#
title