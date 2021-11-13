Karabük'te iki evde yangın çıktı, bir kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan iki yangında hasar oluştu, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde Yılmaz Önüt'e (70) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekiler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Önüt'ün evde olduğunu fark eden komşuları, ev sahibini çıkartmayı başardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Önüt'ü Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Diğer yangın Safranbolu ilçesinde meydana geldi.

İlçeye bağlı Satköy'de Mehmet Demir'e ait üç katlı evde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.

Hasarın meydana geldiği yangınla ilgili, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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