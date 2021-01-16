Karabük Keltepe'de telesiyej hattının yoğun kar yağışının ardından 18 Ocak'ta açılması planlanıyor
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Karabük Keltepe'de telesiyej hattının yoğun kar yağışının ardından 18 Ocak'ta açılması planlanıyor

16.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:22
Karabük Keltepe'de telesiyej hattının yoğun kar yağışının ardından 18 Ocak'ta açılması planlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde, bu akşam ve yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından telesiyej hattının 18 Ocak'ta açılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde, bu akşam ve yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından telesiyej hattının 18 Ocak'ta açılması hedefleniyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak kış sezonu hazırlıklarını tamamlayan kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Günübirlik kayak hizmeti verilen merkez 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle tatilcilere hizmet veriyor.

Bu akşam ve yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından telesiyej hattının 18 Ocak Pazartesi günü açılması planlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun açılması için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Bölgede iki gündür kar yağışının etkili olduğunu belirten Güven, "İnşallah bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı bekliyoruz. Sezonun son hazırlıklarını yapıyoruz. Henüz kar seviyesi yeterli değil. Gece saatlerinden itibaren bölgemizde yoğun kar yağışının ardından yarından itibaren kar ezme aracımız pistlerimizi hazırlayacak. Pazartesi günü saat 11.00'da telesiyej hattımızı ve mekanik sistemlerimizi çalıştırmaya başlayacağız. Herkesi kayak merkezine bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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