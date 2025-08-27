Karabağ Ferençvaros CANLI izleme linki var mı? Karabağ Ferençvaros maçı hangi kanalda?

Büyük heyecana sahne olması beklenen Karabağ - Ferençvaros karşılaşmasının yayın detayları da netleşti. Futbol tutkunları, maçın hangi kanalda ekrana geleceği ve canlı yayın linkinin olup olmadığıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilir.

KARABAĞ FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Karabağ ile Ferencvaros arasında oynanacak mücadele, CBC Sport ve tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. CBC Sport, Azerspace 46E kanalından, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapacak. tabii Spor ise Turkcell TV+ 75. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi platformlardan şifreli olarak futbolseverlere ulaşacak.

KARABAĞ FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma 27 Ağustos Çarşamba günü sahne alacak. Karabağ ile Ferencvaros arasında oynanacak mücadele saat 19:45'te başlayacak.

KARABAĞ FERENCVAROS MAÇI SKOR BİLGİSİ

Karşılaşma henüz başlamadı. İlk düdükle birlikte anlık skor ve önemli gelişmeler canlı olarak takip edilebilecek.

KARABAĞ FERENCVAROS MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Karabağ-Ferencvaros mücadelesine Bakü ev sahipliği yapacak. Maç, Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak.