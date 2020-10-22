Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki Villarreal maçını İstanbul'da yapacak
22.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:54
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan temsilcisi Villarreal ile karşılaşacağı ilk iç saha maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.
Azerbaycan ekiplerinden Karabağ, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.
Kulübün paylaştığı gönderide, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçının Medipol Başakşehir'in stadında oynanacağı açıklandı.
ZORLU KARŞILAŞMA 29 EKİM'DE
Buna göre Karabağ, 29 Ekim'de oynayacağı Villarreal karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.