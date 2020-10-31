Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

31.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:05
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-4. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer iki şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar kavşağından otoyol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleşiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Görükle-Bursa Çevre Yolu batı kavşakları 2. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Sinop-Boyabat yolunun 24-34. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Lapseki-Çanakkale yolunun 22-27. kilometrelerinde kavşak köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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