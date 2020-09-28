Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

28.09.2020 08:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 08:21
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde banketlere denk gelen alanlarda ayak imalat çalışması yapılıyor. Bu kapsamda, köprü ayak imalatlarının denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yönde 3 şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 15-17. kilometreleri Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı'nda (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Samsun yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları Barakfakih mevkisi 12. kilometresinde hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları devam ediyor. Bu kapsamda her iki yönde şerit daraltmaları yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerindeki (Tavas Kavşağı) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kumluca-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'ndaki heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun (Soğanlı Geçidi) 63. kilometresindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım yolun 48-65. kilometrelerindeki servis yolundan tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 21-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Sivrice Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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