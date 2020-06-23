Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
23.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:14

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolu Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle çalışma yapılan istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden veya alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun (Aydıncık şehir geçişi) 51-54, Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66 ve Kumluca-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 7-9 kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Amasya çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle Amasya Otogar Kavşağı mevkisinde bölünmüş yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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