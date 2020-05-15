Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde yapılan üst geçidin kiriş montajı çalışması nedeniyle bu gece yarısından saat 12.00'ye kadar ulaşım 15'er dakikalık aralıklarla kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı-Konya Kavşağı arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 39'uncu kilometresinde bulunan Mezit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Adapazarı-Düzce yolunun 15-16'ncı kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ortaklar-Söke-Milas yolunun 51-54'üncü, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Turhal-Tokat yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 45-53'üncü kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64'üncü kilometreleri arasındaki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA