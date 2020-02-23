Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometreleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü yapılıyor.
Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometreleri arasında alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.