Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarının bulunduğu kesimdeki Deri Organize Sanayi mevkisinde sürdürülen üstgeçit yapım, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları arasındaki yol yapım, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu bölgelerde ulaşıma denetimli olarak izin veriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-20 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21 kilometreleri arasındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili yönü trafiğe kapatıldığından trafik akışına diğer yönden izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16 kilometreleri arasındaki tünel, Karabük-Araç yolunun 9-11 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Söke-Milas yolunun 58-61 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bayburt-Erzurum yolunun Bayburt şehir geçişi, Zahit Mahallesi mevkisinde sürdürülen üstgeçit yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.