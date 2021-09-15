Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland'ın golüne, 90+4. dakikada Montero'yla yanıt verdi ama bu gol maçı kazanmaya yetmedi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Borussia Dortmund maçıyla açtı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Alman temsilcisine 2-1 mağlup oldu.

KALEMİZE GELEN İLK ŞUT GOL OLDU

Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz baskılı oyununu rakibine kabul ettirdi. Henüz 5. dakikada Batshuayi'nin enfes vuruşunda Dortmund kalecisi Kobel parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Alman ekibi, 20. dakikada Bellingham'la temsilcimizin kalesine attığı ilk şutta golü buldu. Bu golün ardından temposu yavaş yavaş düşen Kara Kartal, 45+3. dakikada Haaland'ın golüne engel olamadı. 90+4. dakikada Montero farkı 1'e indirdi fakat bu gol maçı kazanmaya yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

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Ali Gülhan
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Haber: Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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