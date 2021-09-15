Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Borussia Dortmund maçıyla açtı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Alman temsilcisine 2-1 mağlup oldu.

KALEMİZE GELEN İLK ŞUT GOL OLDU

Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz baskılı oyununu rakibine kabul ettirdi. Henüz 5. dakikada Batshuayi'nin enfes vuruşunda Dortmund kalecisi Kobel parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Alman ekibi, 20. dakikada Bellingham'la temsilcimizin kalesine attığı ilk şutta golü buldu. Bu golün ardından temposu yavaş yavaş düşen Kara Kartal, 45+3. dakikada Haaland'ın golüne engel olamadı. 90+4. dakikada Montero farkı 1'e indirdi fakat bu gol maçı kazanmaya yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

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