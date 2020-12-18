Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu

18.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:19
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu

TROPİKAL iklimin yaşandığı, kar yağmayan Güneydoğu Asya'daki Doğu Timor'un ilk ve tek kayakçısı Goutt Yohan Goncalves (26), Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışlarında ülkesini temsil etti.

TROPİKAL iklimin yaşandığı, kar yağmayan Güneydoğu Asya'daki Doğu Timor'un ilk ve tek kayakçısı Goutt Yohan Goncalves (26), Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışlarında ülkesini temsil etti. 

Tarihinde uzun bir süre Portekiz kolonisi olan, 1975 yılında Endonezya'nın 27 vilayeti olarak buraya bağlanan Doğu Timor, 20 Mayıs 2002'de bağımsızlığını ilan etti. Güneydoğu Asya'da yeralan, yaklaşık 1 milyon 268 bin kişinin yaşadığı Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, tropikal iklime sahip. Sıcak ve nemli bir havanın etkili olduğu, hiç kar yağmayan Doğu Timor'da yaşayan Goutt Yohan Goncalves (26), Fransız olan babasının ülkesinde kayakla tanıştı. Ailesiyle tatile gittiği Fransa'da 2015 yılında kayak yapmaya başlayan Goncalves, ülkesi Doğu Timor adına uluslararası müsabakalarda yarışmaya başladı. 

Anne ve babasıyla Fransa'da yaşamını sürdüren Goncalves, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışlarına katılmak üzere Erzurum'a geldi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yarışlarda ülkesini temsil eden Goncalves, dereceye giremese de sporcularla iyi bir arkadaşlık ortamı oluşturdu. Annesinin Doğu Timor, babasının ise Fransız olduğunu söyleyen Goutt Yohan Goncalves, kayak yapmayı 2015 yılında tatil için gittiği Fransa'da öğrendiğini belirtti. Hiç kar yağmayan ülkesinin ilk ve tek kayak sporcusu olduğunu ifade eden Goncalves, vatandaşlarının bu konuda kendisine destek verdiklerini bildirdi.  Kar yağmadığı için kayak branşında sporcu yetişmesinin çok zor olduğunu kaydeden Goncalves, hedefinin 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyledi.

 


Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Erol Bulut Pierre Webo Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Tarsus Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:23:43. #1.15#
title