Kar Voleybolu Avrupa Kupası Erciyes'te düzenlenecek

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası'na 4'üncü kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye tarihinde ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Kupası'na resmi olarak 2017 yılında start veren Erciyes A.Ş, Avrupa Kupası'nı 2022 yılında dördüncü kez organize edecek. CEV tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kar Voleybolu Avrupa Kupası, 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak organizasyon 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleştirilecek. Avrupa Kupası'na kadın ve erkek takımları olmak üzere İsviçre, Belçika, İtalya, Macaristan, Polonya gibi 10 Avrupa ülkesinden sporcu katılacak. 18 Mart Cuma günü ön elemelerin yapılacağı Avrupa Kupası'na 19 Mart Cumartesi günü ana karşılaşmalarla devam edilecek. 20 Mart Pazar günü ise saat sabah 10: 00'dan itibaren erkeklerde ve kadınlarda çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak ve finale kalan takımlar saat 13: 00'te final müsabakaları için karşı karşıya gelecek.