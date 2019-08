Kaptan Ziya Erdal, takımına güveniyor

15.08.2019 12:07

Demir Grup Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, takımda çok güzel aile ortamı olduğunu, bunu sahaya yansıttıklarında taraftarlarına iyi bir futbol izlettireceklerine inandığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın sol beki Ziya Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu ve Hollanda kamplarının çok iyi ve verimli geçtiğini, lige hazır olduklarını belirtti.

Ligin ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasının çok önemli olduğunu dile getiren Ziya, "Bu zamana kadar gerçekten çok iyi hazırlandık. İyi bir takımımız var. İnşallah lige de iyi başlarız. Takım arkadaşlarım ve ben buna canı gönülden inanıyoruz." dedi.

Ziya, transfer sezonunda aralarından ayrılan futbolcuların Sivasspor'a önemli katkısı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gelen arkadaşlar da onların yerini fazlasıyla dolduracaktır. Takımda tam bir aile, arkadaşlık ve huzur ortamı var. Bu sahaya yansıdığı zaman taraftarımıza iyi bir Sivasspor izlettireceğimizi düşünüyorum. Zaten kulübün yapısını bilen bir hocamız var. Eskiden de burada çalıştı. Taraftarın ve yönetimin ne istediğini biliyor. Kısacası burada bir aile ortamı var. İnşallah lige de iyi bir giriş yaparız. Her şey güzel gider."

"Amacımız Sivasspor'u iyi yerlere getirmek"

Her zaman olduğu gibi bu sezon da Sivasspor için elinden gelenin en iyisini yapacağını aktaran Ziya, "Elimden geldiği kadar takıma faydalı olmak istiyorum. Tabii dönem dönem futbolcularda performans düşüklükleri oluyor. Bu da gayet normal, bunu en alt seviyeye indirip, her maçta üstüne koyarak takımıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bunu da elimden geldiği kadar yapacağım." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Sivasspor ve kulüp yönetimini çok iyi tanıdığını vurgulayan Ziya Erdal, şöyle devam etti:

"Hocamız kulübün yapısını çok iyi biliyor. Bu onun için bir avantaj, zaten yardımcıları ile de uzun yıllardır beraber. Bu da bizim için bir avantaj. Takımda eski çalıştığı oyuncular da var. Bu bence bir avantaj, inşallah bu avantajı bizim lehimize çevirip iyi bir Sivasspor izlettiririz. Rıza hoca da bunu yapacak kapasite var. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Çünkü amacımız Sivasspor'u iyi yerlere getirmek."

"Beşiktaş maçında 3 puan için sahaya çıkacağız"

Ziya, Beşiktaş maçıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Beşiktaş ligin büyük takımlarından, hoca değişikliğine gitmiş olsalar da sonuçta Abdullah hoca da bu ligi iyi biliyor. İyi bir kadroları var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda oynayacağız. Beşiktaş maçında 3 puan için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle lige galibiyetle başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA