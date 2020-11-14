Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
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Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor

14.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:58
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Beytullah Çetinkaya'nın (19), kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili, ilgi görüyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Beytullah Çetinkaya'nın (19), kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili, ilgi görüyor.

İlçede pazarcılık yapan Beytullah Çetinkaya, geçen mart ayında 2001 yılında üretimine son verilen otomobili satın aldı. Çetinkaya, orijinal rengi mavi olan 1993 model otomobili yeniden boyattırdı. Havalı süspansiyonlar taktırdı. Bununla da yetinmeyip, otomobiline yukarı açılan kapılar yaptırdı. 10 bin liraya aldığı otomobiline 25 bin lira masraf yapan Çetinkaya'nın otomobili, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kendisinin ilk kez otomobil sahibi olduğunu söyleyen Çetinkaya, "10 bin liraya almıştım. 93 model, ilk arabam olduğu için pek bilmiyordum piyasasını. Takas karşılığında aldık. Aracımı tekrar yapmaya başladım. 25- 30 bin lira para harcadım bu aracı yapmak için. Modifiye aşaması daha bitmedi. 5-10 bin lira daha masrafı var" dedi.

'LAMBORGHİNİ'DEN ESİNLENDİM'Çetinkaya şunları kaydetti:

"Biz bunu yapabilir miyiz diye, düşündük. Kaportacı ustam sağ olsun. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız arasında kaldık. Geceleri sabaha kadar kaynak işleriyle sök, tak işleriyle uğraştık.  Kapıların böyle açılmasına insanlar şaşırıyor. Hayaliniz varsa yapın. İnsan mutlu oluyor. Gece evinin önde araçtan inip, balkondan tozunu görüyorsun, gecenin biri de olsa ikisi de olsa inip siliyorsun. Bir insan sevgilisine koşar, biz de önce arabamıza koşuyoruz. Temizliğine önem veriyoruz. Bir hastalık bizim için bu." 


Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor
Kapıları yukarıya açılan otomobil, ilgi görüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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