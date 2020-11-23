Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

23.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:38
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,27 artışla 472,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,27 artışla 472,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.132,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,27 yükselişle 472,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,50461,70472,00472,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.041,003.062,003.111,003.132,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00425,00431,00435,00
Lira(Tam) Ziynet 2.972,002.992,003.040,003.060,00
Yarım Ziynet 1.486,001.496,001.520,001.530,00
Çeyrek Ziynet 743,00748,00760,00765,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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