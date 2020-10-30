Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

30.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:41
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,70 artışla 507,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,70 artışla 507,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 821,00 lira, Cumhuriyet altını 3.362,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 1,70 yükselişle 507,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 498,50 498,70 507,00 507,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.285,00 3.306,00 3.341,00 3.362,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 455,00 459,00 462,40 466,40
Lira(Tam) Ziynet 3.210,00 3.230,00 3.265,00 3.285,00
Yarım Ziynet 1.605,00 1.615,00 1.633,00 1.643,00
Çeyrek Ziynet 803,00 808,00 816,00 821,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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