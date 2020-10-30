Kapalıçarşı'da altın
30.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:41
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,70 artışla 507,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,70 artışla 507,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 821,00 lira, Cumhuriyet altını 3.362,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 1,70 yükselişle 507,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|498,50
|498,70
|507,00
|507,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.285,00
|3.306,00
|3.341,00
|3.362,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|455,00
|459,00
|462,40
|466,40
|Lira(Tam) Ziynet
|3.210,00
|3.230,00
|3.265,00
|3.285,00
|Yarım Ziynet
|1.605,00
|1.615,00
|1.633,00
|1.643,00
|Çeyrek Ziynet
|803,00
|808,00
|816,00
|821,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500