Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 460,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
08.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:22

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 460,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.056,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 460,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,30 462,50 460,30 460,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.048,00 3.069,00 3.035,00 3.056,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,00 426,00 420,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.979,00 2.999,00 2.965,00 2.985,00
Yarım Ziynet 1.489,00 1.499,00 1.483,00 1.493,00
Çeyrek Ziynet 745,00 750,00

 741,00 746,00

Kaynak: AA

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