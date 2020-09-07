Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
07.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:30

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,80462,00 462,30 462,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.043,003.064,00 3.048,00 3.069,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00425,00 422,00 426,00
Lira(Tam) Ziynet 2.974,002.994,00 2.979,00 2.999,00
Yarım Ziynet 1.487,001.497,00 1.489,00 1.499,00
Çeyrek Ziynet 743,00748,00 745,00 750,00

Kaynak: AA

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