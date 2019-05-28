Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum
Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 1,40 düşüşle günü 246,90 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 402 lira, cumhuriyet altını ise bin 647 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 azalışla 246,90 liradan tamamladı.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402 lira, cumhuriyet altını bin 647 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 246,90 liradan işlem gördü.
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞLAR
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|250,20
|250,40
|246,70
|246,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.648,00
|1.669,00
|1.626,00
|1.647,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|228,20
|232,20
|225,00
|229,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.611,00
|1.631,00
|1.589,00
|1.609,00
|Yarım Ziynet
|805,00
|815,00
|794,00
|804,00
|Çeyrek Ziynet
|403,00
|408,00
|397,00
|402,00
GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: AA
Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak
İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi