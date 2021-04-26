Kapalı döneme kira muafiyeti hazırlığı perakende sektörünü sevindirdi
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Kapalı döneme kira muafiyeti hazırlığı perakende sektörünü sevindirdi

Kapalı döneme kira muafiyeti hazırlığı perakende sektörünü sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Pandemi döneminde zorunlu nedenlerle kapalı kalınan günler ve erken kapanma nedeniyle kaybedilen saatlerden kira alınmaması için yasal bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getiriyorduk.

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Pandemi döneminde zorunlu nedenlerle kapalı kalınan günler ve erken kapanma nedeniyle kaybedilen saatlerden kira alınmaması için yasal bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getiriyorduk. Borçlar Kanunu'nunda bir değişiklikle pandemi ve benzeri olağanüstü durumlarda kira muafiyeti getiren bir düzenleme üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Mülk sahiplerinin de mağduriyetlerini gidereceğine inandığımız düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyor, emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.

Pandemi ya da benzeri olağanüstü durumlarda kapalı kaldıkları süre boyunca işletmelere kira muafiyeti sağlayacak yasal düzenleme konusunda hazırlıklara başlanması perakende sektöründe büyük sevinç oluşturdu. Kira konusunun perakende sektörünün halen karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olduğunun altını çizen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, düzenlemenin bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi.

Sinan Öncel, pandeminin perakendecileri ve mülk sahiplerini daha önce deneyimlemedikleri bir durumla karşı karşıya bıraktığına dikkat çekti. İlk kez karşılaşılan sorunun çözümü için tarafların genel olarak iyi niyet çerçevesinde çözümler üreterek bugüne kadar gelebildiklerini anlatan Öncel, şöyle konuştu: "Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen tarafların referans alabilecekleri belli standartlar bulunmadığı için yer yer haksızlıklar oluştu. Hiç arzu etmediğimiz halde mülk sahipleri ve perakendeciler arasında ihtilaflar yaşanmaya başladı. Aylık çözüm formülleri üretmekten hem çok yorulduk hem de dayanacak gücümüz kalmadı. Hatırlanacağı gibi daha önce dövizle kira konusunda benzer bir sorun vardı. Üç yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu büyük sorun çözüme kavuşturuldu. Pandemi döneminde zorunlu nedenlerle kapalı kalınan günler ve erken kapanma nedeniyle kaybedilen saatlerden kira alınmaması için yasal bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getiriyorduk. Perakendecinin bu haklı ve acil talebinin Ankara'da karşılık bulmasından büyük mutluluk duyduk. Borçlar Kanunu'nunda değişiklikle pandemi ve benzeri olağanüstü durumlarda kapalı kalınan süreler için işletmelere kira muafiyeti getiren bir düzenleme üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Tüm üye markalarımızda büyük sevinç oluşturan ve mülk sahiplerinin de alamadıkları bedelleri vergilerinden mahsup edebilmelerine imkan sağlayacağına inandığımız düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyor, emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz."

"Kısa Çalışma Ödeneği'nin üç ay uzatılması perakende sektörüne nefes aldırdı"

31 Mart'ta sona eren Kısa çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) Haziran sonuna kadar uzatılmasını da değerlendiren Sinan Öncel, kararın perakende sektörüne nefes aldıran bir gelişme olduğunu söyledi. Perakende sektörünün istihdamının ağırlıklı bölümünü gençlerin oluşturduğunu hatırlatan Öncel, "BMD'nin de beklentileri doğrultusunda alınan karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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