Kap: Kent Gıda Sendikalı İşçilerin Ücretlerine Yüzde 21 Zam Yaptı

– Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tek Gıda İş Sendikası ile yürütülen görüşmeleri sonuçlandırdı. Şirket sendika üyesi işçilerin ücretlerine yaklaşık yüzde 21, sosyal yardımlarda da yaklaşık yüzde 13.5 artış gerçekleştirdi. Toplu İş Sözleşmesinin ikinci yılında da TÜFE+2 puan zam verilmesi kararlaştırıldı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Gebze'de bulunan fabrikamıza ilişkin Tek Gıda İş Sendikası ile yürütülen 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, Tarafların, 20.03.2018 tarihinde yasal süre olan 60 gün içinde anlaşma sağlayamamaları nedeniyle uyuşmazlık ile sonuçlanmış ve yasal prosedür gereği arabulucuya gidilmek üzere Uyuşmazlık Zaptı tutulmuş olmasına rağmen; tarafların karşılıklı istekleri üzerine 26.03.2018 tarihinde tekrar bir araya gelinmiş ve uzlaşma müzakereleri tam bir anlaşma ile sonuçlanmıştır.

"Varılan anlaşma gereği, 01.01.2018-31.12.2019 yıllarını kapsayan süre içinde yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci yılında 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sendika üyesi işçilerin ücretlerine yaklaşık yüzde 21 ve sosyal yardımlarda da yaklaşık yüzde 13.5 civarında artış yapılmış olup, ayrıca Toplu İş Sözleşmesi'nin ikinci yılında da enflasyon (TÜFE)+2 puan zam verilmesi kabul edilmiştir." - İstanbul