Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve iki hafta önce yoğun bakıma alınan Fenerbahçe TV sunucu Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer, yaşam mücadelesini kaybetti. Dilay Kemer'in ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan verdi. Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Biricik kızımızı, canımızı, Dilay'ımızı kaybettik" ifadeleri kullanıldı.

2. KEZ KANSERE YAKALANMIŞTI

İlik nakli olup eski sağlığına kavuştuktan kısa bir süre sonra 2. kez kansere yakalanan Dilay Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kötü haberi şu sözlerle duyurmuştu: "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum."

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.