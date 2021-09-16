Kanarya üstünlüğü koruyamadı! Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Mesut Özil kaydederken temsilcimiz Lammers'in golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde açılışıEintracht Frankfurt maçıyla yaptı. Temsilcimiz özellikle ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduğu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK
Karşılaşmaya müthiş başlayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt kalesini adeta ablukaya aldı. Bu baskının sonucu olarak 10. dakikada Mesut Özil, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attı. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise hızlı Frankfurt atağında Lammers maça eşitliği getiren golü getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
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