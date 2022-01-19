Kanarya geri dönüşle kazandı! Fenerbahçe, Altay'ı zor da olsa mağlup etti - Haberler Spor
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Kanarya geri dönüşle kazandı! Fenerbahçe, Altay'ı zor da olsa mağlup etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Kadıköy'de geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Rayan 14'te perdeyi açtı. İrfan Can 37'de skoru eşitledi. 71'de Serdar Dursun galibiyeti getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler için maç kabus senaryosuyla başladı. Rayyan 14'te Altay'ı 1-0 öne geçirdi.

İrfan Can Kahveci, adeta kendi yarattığı pozisyonda 37. dakikada skoru eşitledi. İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun'a verip geri aldığı pasta sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kanarya geri dönüşle kazandı! Fenerbahçe, evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti

71'de ise Serdar Dursun sahneye çıktı. Serdar'ın asistini ise bu kez İrfan Can kahveci yaptı. Kalan dakikalarda Fenerbahçe pozisyon üretse de sonunu getiremedi. Kanarya sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı

Fenerbahçe cumartesi günü zor deplasmanda. Sarı-Lacivertliler saat 16.00'da Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Spor, Haber

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