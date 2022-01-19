Kanarya geri dönüşle kazandı! Fenerbahçe, Altay'ı zor da olsa mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler için maç kabus senaryosuyla başladı. Rayyan 14'te Altay'ı 1-0 öne geçirdi.

İRFAN EŞİTLEDİ

İrfan Can Kahveci, adeta kendi yarattığı pozisyonda 37. dakikada skoru eşitledi. İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun'a verip geri aldığı pasta sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

SAHNEDE SERDAR

71'de ise Serdar Dursun sahneye çıktı. Serdar'ın asistini ise bu kez İrfan Can kahveci yaptı. Kalan dakikalarda Fenerbahçe pozisyon üretse de sonunu getiremedi. Kanarya sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı

HAFTAYA SİVAS

Fenerbahçe cumartesi günü zor deplasmanda. Sarı-Lacivertliler saat 16.00'da Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.

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