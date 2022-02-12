Kanarya'dan geri dönüş! Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Haberler
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Kanarya'dan geri dönüş! Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, geriye düştüğü karşılaşmada Valencia ve Pelkas'ın golleriyle galibiyete uzandı. Giresun'un tek sayısını Chiquinho kaydetti. Fenerbahçe, Galatasaray maçından bu yana ilk deplasman galibiyetini aldı.

Sarı-Lacivertliler ölü toprağını attı. Ligdeki son 5 maçından 1 galibiyet çıkaran Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında 3 puanı hatırladı.

Kanarya'dan geri dönüş! Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Giresunspor maçın başında Chiquinho'nun nefis golüyle öne geçti. Karadeniz ekibi golden sonra net fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi.

Enner Valencia, 30. dakikada kontra atakta araya çok iyi kaçtı. Şık golle skor eşitlendi. Fenerbahçe bu golden sonra oyuna ortak oldu.

Kanarya'dan geri dönüş! Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

İkinci yarıda oyuna giren Pelkas, 54. dakikada Giresunspor savunmasını ipe dizerek golü attı. Yunan yıldızın şık golünden sonra Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele aldı.

82. dakikada Alexis Perez, ceza sahasına yönelen Enner Valencia'yı düşürdü. Perez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Fenerbahçe, Galatasaray maçından bu yana ilk deplasman galibiyetini aldı.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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