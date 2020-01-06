: Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi

06.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:33

İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesi'nin yapılacağı Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahın tümü havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere'nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görüldü.

TOPLAM UZUNLUĞU 40-45 KİLOMETRE OLMASI BEKLENİYOR

Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısım, projenin en önemli yerlerinden. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor. Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor. İstanbul Boğazı'ndan geçen tankerlerin oluşturduğu riskin, proje sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İşte Kanal İstanbul güzergahından görüntüler;

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