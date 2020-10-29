Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

29.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:04

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Bayraktar TB2 ile ilgili yeni deneme yaptıklarına dair bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda SİHA'nın kamera sisteminin kapatılması dikkat çekti. Bu durum, Kanada'nın silah ambargosu sonrası alternatif olarak görülen ASELSAN'ın ürettiği CATS kamera sistemlerinin denendiği iddiasını gündeme getirdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2'lerle ilgili merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. SİHA'larla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin fotoğraflar paylaşan Bayraktar, "Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde Bayraktar TB2 ile yeni denemeler yaptık. Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek. Semalarımızda Hür ve Özgür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.

KAMERA AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan fotoğraflardan birinde Bayraktar TB2'de kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması gözlerden kaçmadı. Bir başka fotoğrafta ise komuta odasında Selçuk Bayraktar ve kontrol ekibine ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün eşlik ettiği görüldü.

Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

ASELSAN ÜRETİMİ KAMERALAR MI DENENDİ?

Bu durum Kanada'nın bazı teknolojiler için Türkiye'ye yapılan ihracat iznini geçici olarak durdurması üzerine CATS kamera sistemlerinin İHA'lara entegrasyonuna yönelik çalışmaları akıllara getirdi. Fotoğraflardaki ayrıntılar, uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi'nin Bayraktar TB2'lerde denendiği iddiasını beraberinde getirdi.

KANADA İHA EKİPMAN SATIŞINI ASKIYA ALMIŞTI

Kanada hükümeti, Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasından rahatsız olarak Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya almıştı. Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.

Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

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Haber Yorumları (3)
HER ZAMAN: Her zaman demisimdir UÇAN HEYKEL yapmadığı sürece malum kitle elestirecek
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???: tipik türk yaklaşımı, şimdi onlar düşünsün, onlarda ölüp bitiyordubize. . . 700 yıldır kurtulamadık şu kendimizi dünyanın merkezinde görme hastalığından, 100 yıllık geçmişi olan abd süper güç olmuş, 2. dünya savaşını kaybeden almanya sanayi devi olmuş, 20 yılda japonya teknoloji devi olmuş 20 yılda çin yeni süper güç yolunda adımlar atıyor biz hala toki yol park bahçe ile uğraşıyoruz tank paleti sat, milletle kavga ede ede bitiyoruz, bi aselsan bayraktar vardı onlarda siyasetin elinde çöp olacak anlaşılan
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TARIK: Selam olsun selçuk kardeşime Allah yar ve yardımcınız olsun durmak yok yola devam
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