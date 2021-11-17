Kanada'da enflasyon 18 yılın zirvesinde

Kanada'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 4,7 ile Şubat 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Kanada İstatistik Ofisi, ekim ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Kanadalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Aylık bazda Haziran 2020'den bu yana en yüksek artışı gösteren TÜFE, bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, eylülde ise aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda da beklentiler dahilinde yüzde 4,7 arttı. Böylece Kanada'da yıllık enflasyon Şubat 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Art arda 7 aydır yükselişini sürdüren TÜFE, eylülde de yıllık bazda yüzde 4,4 artmıştı.

Bu dönemde enflasyon hesaplamasında dikkate alınan 8 ana kalemin tamamında fiyatlar yıllık bazda yükseliş gösterdi.

Ulaşım fiyatlarındaki yüzde 10,1'lik artış, ekim ayı enflasyonunda en fazla öne çıkan kalem oldu. Ulaşım fiyatlarındaki yükseliş ise enerji fiyatlarındaki yüzde 25,5'lik artıştan kaynaklandı.

Aynı dönemde barınma kalemi yüzde 4,8 ve gıda fiyatları yüzde 3,8 arttı.

Analistler, Kanada'da enflasyondaki yükseliş eğiliminin devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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