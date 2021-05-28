Kana Kan filmi oyuncuları kim? Kana Kan konusu, oyuncuları ve Kana Kan özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kana Kan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kana Kan konusu, özeti ve Kana Kan oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kana Kan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kana Kan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kana Kan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kana Kan konusu nedir, Kana Kan oyuncuları kimler ve Kana Kan özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANA KAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

California'nın Venice kentinde yaşayan Eric Sloane (Darren Shahlavi) ve Kurt Sloane (Alain Moussi) kardeşler, aile büyüklerinin nesillerdir yaptığı gibi dövüş sporlarıyla ilgilenmektedir. Karatede dünya şampiyonluğu kazanan büyük kardeş Eric, bir organizatörün yönlendirmesiyle kardeşi Kurt'ün bütün itirazlarına karşın Tayland'a, Muay Thai şampiyonu Tong Po (Dave Bautista) ile dövüşmeye gider. Ancak bu maçta trajik bir şekilde hayatını kaybeder. Her daim ağabeyinin gölgesinde kalmış olan Kurt ise bu olayın ardından ağabeyinin akıl hocalığını yapmış dövüş üstadı Durand'ın (Jean-Claude Van Damme) öğrencisi olur. Kurt, acımasız dövüşçüden ağabeyinin intikamını alabilmek için Durand'ın zorlu eğitiminden geçecektir..