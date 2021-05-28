Kana Kan filmi oyuncuları kim? Kana Kan konusu, oyuncuları ve Kana Kan özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kana Kan filmi oyuncuları kim? Kana Kan konusu, oyuncuları ve Kana Kan özeti!

Kana Kan filmi oyuncuları kim? Kana Kan konusu, oyuncuları ve Kana Kan özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kana Kan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kana Kan konusu, özeti ve Kana Kan oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kana Kan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kana Kan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kana Kan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kana Kan konusu nedir, Kana Kan oyuncuları kimler ve Kana Kan özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANA KAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

California'nın Venice kentinde yaşayan Eric Sloane (Darren Shahlavi) ve Kurt Sloane (Alain Moussi) kardeşler, aile büyüklerinin nesillerdir yaptığı gibi dövüş sporlarıyla ilgilenmektedir. Karatede dünya şampiyonluğu kazanan büyük kardeş Eric, bir organizatörün yönlendirmesiyle kardeşi Kurt'ün bütün itirazlarına karşın Tayland'a, Muay Thai şampiyonu Tong Po (Dave Bautista) ile dövüşmeye gider. Ancak bu maçta trajik bir şekilde hayatını kaybeder. Her daim ağabeyinin gölgesinde kalmış olan Kurt ise bu olayın ardından ağabeyinin akıl hocalığını yapmış dövüş üstadı Durand'ın (Jean-Claude Van Damme) öğrencisi olur. Kurt, acımasız dövüşçüden ağabeyinin intikamını alabilmek için Durand'ın zorlu eğitiminden geçecektir..

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Oğuzhan Koç Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kana Kan filmi oyuncuları kim? Kana Kan konusu, oyuncuları ve Kana Kan özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 20:08:00. #1.16#

title