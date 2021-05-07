Kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
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Kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

Kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikleti kullanan Serhat Nasip (16), yola savrularak, aracın altında sürüklendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikleti kullanan Serhat Nasip (16), yola savrularak, aracın altında sürüklendi. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Nasip, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta meydana geldi. Fatih T. (31) yönetimindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet ile ara sokaktan aniden çıktığı öne sürülen Serhat Nasip'in kullandığı tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola düşen Nasip, kamyonetin altında sürüklenerek, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Nasip'i ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serhat Nasip, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Fatih T.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
Kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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