Kamuya İş Yapan Müteahhitler İçin Fiyat Farkı Kararnamesi Gündemde

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıooğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 2015-2017 yıllarında kamuya iş yapan müteahitler için Fiyat Farkı Kararnamesi'nin gündeme alındığını söylediğini duyurdu.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıooğlu, geçen günlerde Adana'ya gelen Bakan Bülent Tüfenkci ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Müteahhitlerin demir ve çimento sıkıntısı çektiğini, bu nedenle bir darboğaz oluştuğunu anlatan Karslıoğlu, söz konusu sorunların çözümü için Bakan Tüfenkci'ye bilgi verdiklerini aktardı.

'EKONOMİ RAHATLAR'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin müjde niteliğinde bir haber verdiğini bildiren Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanımız, '2015-2016 ve 2017 yıllarında kamuya iş yapmış müteahitlere fiyat farkı kararnamesini gündemimize aldık, hayırlı uğurlu olsun' dedi. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Demirdeki sıkıntımızı tekrar dile getirdik. 'Öneriniz nedir? diye sordu ve biz de KDV'nin yüzde 9'a çekilmesini istedik. Onu değerlendirmeye alacağını söyledi. İthalat vergisinin sıfırlandığını anımsatarak demiri ithal edebileceğimizi söyledi. Biz de bunu Türkiye'de yapabilecek 10-15 tane firmanın olduğunu, ekonomik açıdan Çukurova'daki müteahitlerin buna gücünün yetmeyeceğini söyledik. Onu da Bakanımız olumlu karşıladı. Bu Fiyat Farkı Kararnamesi ekonomimizi ve müteahitlerimizi rahatlatacak. Hatta müteahhitlerle iş yapan yüzlerce sektör var, bu sektörler de hep rahatlayacak."

AYRINTILARINI ANLATTI

Gündeme gelen Fiyat Farkı Kararnamesi'yle ilgili bilgi veren AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, şöyle konuştu:

"Örneğin; 2015 yılında demirin tonuna devlet bize bin lira veriyorsa ve 2015'in sonunda demir fiyatı bin 500 lira olmuşsa o aradaki 500 lirayı ödeyecek. Bu da şu demek oluyor: Her firma yıllar önce yapmış olduğu zararları kurtaracak ve o firmanın da diğer firmalara verdiği zararlar aradan çıkacak. Ekonomi bir rahatlama pozisyonuna girecek. Müteahhit olarak biz kendi cebimizi düşünmüyoruz. Bu sektör parada aracıdır. Alır, taşerona verir, taşeron işcilerine dağıtır, işçi giderken kasaba uğrar et alır, kasap o gün biraz fazla sattığı için berbere gider tıraş olur, rahat gideyim diye taksiye biner. Bu sektörün lokomotif anlamı budur. Bu sektörün ayağa kalkması gerekiyor. Bakanımız Bülent Tüfenkci bu müjdeyi verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'ndan bu kararın geçmesini bekliyoruz. Böyle olursa Türkiye'ye bir Kredi Garanti Fonu kredisi daha verilmiş gibi piyasa rahatlar." - Adana