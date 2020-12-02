Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar
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Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar

02.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:30

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kamuda mesai saatlerinin değiştirilmesinin ardından özel sektörden ilk hamle bankacılardan geldi. Türkiye'de hizmet veren bazı bankalar mesai saatlerini kamuda olduğu gibi 10.00-16.00 olarak değiştirdi.

Kovid-19 salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadelede bir dizi tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarının mesai saatleri bugünden itibaren 10.00-16.00 olarak değiştirildi.

ÖZELDE İLK HAMLE BANKACILARDAN GELDİ

Kamu da alınan karar sonrası gözler özel sektöre çevrildi. Özel sektörde konuyla ilgili ilk hamle bankacılık sektöründen geldi.

BANKALAR DA 10.00-16.00 ARASINDA HİZMET VERECEK

Türkiye'deki bazı bankalar hem çalışanlarının hem de vatandaşın sağlığını korumak amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Söz konusu özel bankalar saat 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 arasında hizmet vereceğini ve uygulamanın bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu.

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Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar
Haber Yorumları (8)
ÖZLEM: sulama birlikleride kamu hizmeti veriyor ama mesai saatlerinde değişiklik yapılmıyor ne biçim bir adalet bizimde canımız var çoluğumuz çocuğumuz var nedir bu özel kamu ayrımı madem öyle covid 19 dan kurtulmak derdimiz herkese eşit muamele yapın da biran önce ülkece rahata kavuşalım
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ECZACI: O ZMN ECZANELERDE 09:00 - 19:00 ÇALIŞMASIN. ONLARADA BIR SINIR KOYUN. BİZİM CANIMIZ CAN DEĞİL Mİ. . NEDEN 11 SAAT ÇALIŞIYORUZ. ÜSTELİK CUMARTESİDE DAHİLL
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OĞUZ: fabrikalara giden servislerde sıkış tıkış gidiyoruz 08-18 arası çalışıyoruz bi bize gelmiyor böyle düzenlemeler
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