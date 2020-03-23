Kamuda esnek çalışma dönemi başlıyor! İdari izin nedir? İdari izin nasıl alınır, kaç gün?
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel

Kamuda esnek çalışma dönemi başlıyor! İdari izin nedir? İdari izin nasıl alınır, kaç gün?

Esnek çalışma ile ilgili 2020/4 sayılı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'ın imzasıyla Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu 2020/4 sayılı genelge ile kamuda esnek çalışmaya geçiliyor. Buna göre dönüşümlü çalışanlar da idari izinli sayılacak. Peki, idari izin nedir?

23.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:05
Kamuda esnek çalışma dönemi başlıyor! İdari izin nedir? İdari izin nasıl alınır, kaç gün?

Kamuda esnek çalışma dönemi ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınına önlem maksadıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek. Dönüşümlü çalışanlar idari izinli sayılacak. Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. İdari izin kaç gün? İşte, detaylar...

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu 2020/4 sayılı genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre:

''Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mu¨cadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yo¨nelik faaliyetleri zafiyete ugˆratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak s¸ekilde, ihtiyacı kars¸ılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması s¸artıyla çalıs¸tırılma bic¸imine bakılmaksızın kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara, uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbas¸kanlıgˆı bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici, bakanlıklar, bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in bakan, tas¸ra tes¸kilatları ile mahalli idareler, bagˆlı kurulus¸ları ile mahalli idare birlikleri ic¸in ilgisine go¨re vali veya belediye bas¸kanı, digˆer kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar fiilen go¨reve gelmedikleri su¨re zarfında idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemlerinden faydalanan c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanlar bu su¨rede istihdamlarına esas go¨revlerini fiilen yerine getirmis¸ sayılacak.

Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile go¨rev yerinde c¸alıs¸anlar hizmetin yu¨ru¨tu¨lmesi sorumlulugˆu ac¸ısından es¸it olacak. Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile digˆer o¨zlu¨k hakları saklı kalacak.

I·dari izinliler, uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar amirlerinin izni dıs¸ında go¨rev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyac¸ duyulanlar c¸agˆrıldıkları anda go¨revine do¨nmek zorunda olacak.

Daha o¨nce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.''

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari tatil olarak da bilinen idari izin, 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. Bu hak tanındığında, devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılır. Çalışana, çalıştığı kurum tarafından verilen bir izindir. Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi anlamına gelen idari izin, resmi bir tatil olmadığı dönemde kurum tarafından verilen izinlerdir. İdari izin almak isteyen çalışan kurum yetkilisine bir dilekçe ile başvurabilir.

İDARİ İZİN KAÇ GÜN?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından coronavirüs nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan çalışanlar izinli olacak. Bahsi geçen çalışanların 16 Mart tarihi itibariyle 12 gün idari izinli olmaları kararlaştırılmıştı.

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