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Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı

Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
05.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:49

Çiftlikbank dolandırıcılığının ardından gündeme gelen Kazbank olayında dolandırıcılık iddialarına karşı Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. Milyonlarca lira para toplanan oluşum hakkında, KDK'nın incelemesinin sonucu bekleniyor.

"Çiftlikbank" yolsuzluğu sıcaklığını korurken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) sermaye ortaklığı adı altında milyonlarca TL toplayan Doğal Kaz A.Ş.'nin hesaplarını dondurması arapsaçına döndü. Bir yandan dolandırıcılık iddiaları dolaşırken, kaz şirketlerinin sahipleri ve onlarca sermaye ortağı ise Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kapısını çaldı. KDK, "Sadece kaz yetiştirmek istiyoruz" diyen şirket sahipleri ve sermaye ortaklarının başvurularını incelemeye aldı.

BİN KİŞİDEN 20'ŞER BİN TL

Milliyet'te yer alan habere göre, Doğal Kaz Ördek Yetiştiriciliği Şirketi kaz eti üretimi için sermaye ve ortaklık arayışı başlattı. Bin kişiden 20'şer bin lira toplayıp kaz eti üretim tesisini kurma hedefi konuldu. Araştırma başlatan SPK, ilk etapta 86 kişiden 5,5 milyon TL toplandığını belirledi. Tesis için alınan 600 bin TL'lik arsanın imara açık olmadığı tespiti yapılırken, kâr paylı sistemde üç yıl boyunca üyelere kâr dağıtılmayacağı belirlendi. Hatta Doğal Kaz A.Ş.'nin sahibinin Çin'e gittiği, yeni bir "Çiftlikbank vakası" yaşandığı iddiaları kamuoyuna yansıdı.

KDK İNCELEMEYE BAŞLADI

İstinaf Mahkemesi'nin "Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçunun oluştuğunu kaydeden SPK'nın talebini olumlu bulmasıyla, şirket ve yöneticilerinin hesaplarına tedbir konuldu. Doğal Kaz A.Ş. sahibi ve ortakları bu kez Niğde merkezli Bozkır Kaz A.Ş.'yi kurarak para toplamayı sürdürdü. Şirket sermaye pay sahibi sayısını 245'e kadar çıkardı. SPK bu şirketin de izini sürerek hesaplarına tedbir koydurdu. Doğal Kaz A.Ş. ile Bozkır Kaz A.Ş. sahip ve sermaye ortaklarının başvurusu üzerine KDK inceleme yapmaya başladı. Şimdi KDK'nın incelemesinin sonucu bekleniyor.

Ekonomi Manşet

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