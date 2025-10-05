Özellikle kalecinin pozisyonundan bağımsız olarak "kalecinin arkasındaki oyuncu ofsayt olur mu?" sorusu, hem futbolseverler hem de hakem yorumcuları arasında sıkça gündeme gelir. Bu yazıda, futbolun ofsayt kuralına dair bu merakı giderecek detaylı bir açıklama bulacaksınız. Kalecinin arkasındaki oyuncu ofsayt olur mu, ofsaytı bozar mı?

OFSAYT KURALI NASIL TANIMLANIR?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından belirlenen kurallara göre bir oyuncu, top kendisine atıldığında rakip kale çizgisine hem toptan hem de ikinci son rakip oyuncudan daha yakınsa ofsayt pozisyonundadır.

Genellikle bu ikinci son oyuncu, kaleci ve bir savunma oyuncusu olur. Ancak, kalecinin pozisyonuna göre bu durum değişebilir.

KALECİ OYUNUN NERESİNDEYSE OFSAYT HESABI DA ORAYA GÖRE YAPILIR

Futbolun temel ofsayt kuralı, "en az iki rakip oyuncu" şartına dayanır. Kaleci bu iki rakipten biri sayılır, ancak bu zorunlu değildir. Yani kaleci kale çizgisinin önüne çıktıysa, savunma oyuncularının pozisyonu önem kazanır.

Eğer kaleci çizgi dışında ve ondan yalnızca bir savunma oyuncusu gerideyse, hücum oyuncusu top kendisine geldiğinde kaleye bu savunmacıdan daha yakınsa ofsayttadır.

Kısaca, kalecinin varlığı değil, sahanın o anki dizilişindeki en gerideki iki savunma oyuncusunun konumu belirleyicidir.

KALECİNİN ARKASINDAKİ OYUNCU NE ZAMAN OFSAYT OLUR?

Eğer bir hücum oyuncusu, kalecinin arkasında ve kale çizgisine en yakın tek oyuncu ise, top kendisine gönderildiğinde ofsayt olur. Çünkü artık önünde yalnızca bir rakip oyuncu kalmıştır.

Bu durumda, kaleci çizgi dışındaysa ve savunma oyuncusu da ilerdeyse, hücumcu topu aldığında ofsayt tuzağına düşer.

Ancak, eğer kalecinin dışında iki savunma oyuncusu çizgiye yakınsa, o zaman kalecinin arkası da güvenli bir bölgedir — oyuncu ofsaytta sayılmaz.

OFSAYTI BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Bazı durumlarda hücum oyuncusu ofsayt pozisyonunda olsa bile aktif oyuna dahil olmuyorsa, hakem ofsayt bayrağını kaldırmaz.

Ayrıca, rakip oyuncu topa bilerek müdahale ederse (örneğin savunmacı pası kesmek isterken topa dokunursa), bu durumda da ofsayt geçersiz sayılabilir.

Yani ofsaytı bozan faktörler sadece pozisyon değil, oyuncunun eylemi ve topun yön değiştirmesi de olabilir.

KALECİNİN ARKASINDA OLMAK TEK BAŞINA ÖLÇÜ DEĞİL

Kalecinin arkasında olmak, otomatik olarak ofsayt anlamına gelmez. Önemli olan, top oynandığı anda oyuncunun önünde en az iki rakip futbolcunun bulunup bulunmadığıdır.

Eğer bu iki oyuncudan biri kaleci değilse bile, kural değişmez. Dolayısıyla, kalecinin pozisyonu değil, savunma hattının genel dizilişi belirleyici olur.

• Ofsayt için top oynandığı anda pozisyon dikkate alınır.

• Kaleci her zaman ikinci savunmacı değildir; bu rolü başka bir oyuncu alabilir.

• Kalecinin arkasında olmak tek başına ofsayt demek değildir, savunma oyuncularının konumu belirleyicidir.

• Top rakipten bilinçli bir şekilde geldiyse, ofsayt geçersiz olabilir.