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Kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite öğrencilerinin en büyük problemlerinden biri barınma oldu. Yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle hala yerleşecek bir yer bulamayan öğrenciler "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda sabahlayan öğrenciler, "Komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz" dedi.

Yurt ve kiralık daire ücretleri nedeniyle öğrenciler barınacak yer bulmakta zorlanıyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir grup öğrenci, "Barınamıyoruz Hareketi"ni hayata geçirdi. Öğrenciler, önceki gün İstanbul Kadıköy'de bir araya gelerek Yoğurtçu Parkı'nda sabahladılar.

Milliyet'te yer alan habere göre, kalacak yerleri olmadığını belirten öğrenciler, yaptıkları açıklamada "Abartılı bir tepki vermiyoruz, komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri 'Barınamıyoruz Hareketi' başlattı

Seslerini duyurmak için en ulaşılabilir seçenek olan banklarda buluştuklarını aktaran öğrenciler, "İyi ihtimalle binlerce liraya bulabildiğimiz penceresiz, karanlık, dar odalar yerine tercihimizi, sorunun çözümü olabilmek için geniş gökyüzünün altındaki parklarda, sıra arkadaşlarımızla geçirmekten yana kullanıyoruz" diye konuştular.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da katıldığı protestoya vatandaşlar ise öğrencilere yemek getirerek destek oldu. Öğrenciler, önümüzdeki günlerde de parklarda yatmaya devam edeceklerini açıkladılar.

Kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri 'Barınamıyoruz Hareketi' başlattı

Kiralık daire fiyatlarının yüksek olması ve yurtların pahalı olması nedeniyle öğrenciler mağdur durumda. Geçtiğimiz günlerde haberler e yansıyan penceresi olmayan küçücük bir odanın 900 TL olması tepki çekmişti. Bu duruma tepki gösteren öğrenciler, change.org'da kampanya başlatarak destek istedi. Kampanya dün saat 17.00 itibarıyla 54 bin kişi imza attı.

Kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri 'Barınamıyoruz Hareketi' başlattı - Haberler Ekonomi
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