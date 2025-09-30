Kairat Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kairat Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kairat Real Madrid kaç kaç? Kairat Real Madrid canlı maç anlatımı ve Kairat Real Madrid kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Kairat Real Madrid maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Kairat Real Madrid maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kairat Real Madrid maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kairat Real Madrid maçı bu akşam saat 19.45 itibariyle başladı.

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kairat Real Madrid maçı Almaty'da, Almaty Central Stadyumu'nda oynanıyor.