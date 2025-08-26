Kairat Almaty Celtic CANLI izleme linki var mı? Kairat Almaty Celtic maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda futbolseverlerin dikkatini çeken karşılaşmalardan biri Kairat Almaty ile Celtic arasında oynanacak. Maç öncesinde taraftarlar, yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
Büyük bir heyecanla beklenen Kairat Almaty - Celtic mücadelesine dair yayın detayları da belli oldu. Taraftarların aklındaki "Hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkânı var mı?" sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.
KAİRAT ALMATY - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Kairat Almaty ile Celtic arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde takip edilebilecek. Ayrıca TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebilecek.
KAİRAT ALMATY - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?
Büyük heyecana sahne olacak Kairat Almaty - Celtic karşılaşması 26 Ağustos Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 19.45 olarak belirlendi.
KAİRAT ALMATY - CELTIC MAÇI SKORU
Mücadele henüz başlamadı. Karşılaşma başladıktan sonra skor gelişmeleri maç sırasında takip edilebilecek.
KAİRAT ALMATY - CELTIC MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?
Kairat Almaty ile Celtic'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, Kazakistan'da bulunan Almaty Central Stadyumu'nda oynanacak.