Kairat Almaty Celtic CANLI izleme linki var mı? Kairat Almaty Celtic maçı hangi kanalda?

Büyük bir heyecanla beklenen Kairat Almaty - Celtic mücadelesine dair yayın detayları da belli oldu. Taraftarların aklındaki "Hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkânı var mı?" sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.

KAİRAT ALMATY - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Kairat Almaty ile Celtic arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde takip edilebilecek. Ayrıca TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebilecek.

KAİRAT ALMATY - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olacak Kairat Almaty - Celtic karşılaşması 26 Ağustos Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 19.45 olarak belirlendi.

KAİRAT ALMATY - CELTIC MAÇI SKORU

Mücadele henüz başlamadı. Karşılaşma başladıktan sonra skor gelişmeleri maç sırasında takip edilebilecek.

KAİRAT ALMATY - CELTIC MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Kairat Almaty ile Celtic'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, Kazakistan'da bulunan Almaty Central Stadyumu'nda oynanacak.