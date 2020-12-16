Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza

16.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:19
Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza

ZONGULDAK'ta, kahvehaneye çevrilen iş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 12 kişi ve iş yeri sahibine 13 bin 980 lira ceza kesildi.

ZONGULDAK'ta, kahvehaneye çevrilen iş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 12 kişi ve iş yeri sahibine 13 bin 980 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iş yerinin ruhsatsız kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarını aldı. Gece saatlerinde düzenlenen baskında, 12 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, kağıt oyunu oynadıkları tespit edildi. 12 kişi ile iş yeri sahibine toplam 13 bin 980 lira ceza kesildi. İş yeri, tutulan tutanağın ardından mühürlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

İlgili Haberler

İş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 13 kişiye 49 bin lira ceza
İş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 13 kişiye 49 bin lira ceza
Son dakika: Kumarhaneye çevrilen ofise baskın 17 kişiye 70 bin TL ceza
Son dakika: Kumarhaneye çevrilen ofise baskın 17 kişiye 70 bin TL ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Sandal Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Okan Buruk Serdar Aziz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:19:48. #1.14#
title