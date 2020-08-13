Kahvecilerden "oyun serbest kalsın" açıklaması
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Kahvecilerden "oyun serbest kalsın" açıklaması

Karabük Kahveciler, Lokantacılar, Pastacılar, Otelciler, Fırın ve Bakkallar Odası Başkanı Selahattin Akbulut, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlanan kahvehanelerdeki oyunların serbest bırakılmasını istedi.

Kahvecilerden
13.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:10

Karabük Kahveciler, Lokantacılar, Pastacılar, Otelciler, Fırın ve Bakkallar Odası Başkanı Selahattin Akbulut, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlanan kahvehanelerdeki oyunların serbest bırakılmasını istedi.

Akbulut yaptığı açıklamada, 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelgesi ile kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, internet kafeler ve oyun salonlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulduğunu, normalleşme adımları doğrultusunda da 01 Haziran 2020 tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi, iş yerlerinin oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başladığını belirtti.

İnternet kafe ve salonlarının 01 Temmuz 2020 tarihinde faaliyete geçtiğini hatırlatan Akbulut, "İnsan sağlığı konusunda hükumetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı açıkça belirtmek isteriz. Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı ve benzeri oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kiraları vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Anayasamızın 173. Maddesine göre devle, esnaf ve sanatkarları koruyucu kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödemektedir. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir" dedi.

Covid-19 salgınından en fazla mağdur olan esnafın kahvehane işletmecileri olduğunu savunan Akbulut, şunları kaydetti:

"Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir. Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, esnafımızın yanında çalışanların ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi, esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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