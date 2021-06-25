Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu
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Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu

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EURO 2020'de tamamlanan grup maçları sonrasında A Milli Takım, eksi 7 averajla 24 takım içinde sonuncu sırada yer aldı. Kötü istatistiğiyle turnuvaya damga vuran Ay-Yıldızlılar, 3 maçta yediği toplam 8 golle, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol yiyen takımlardan biri oldu. Öte yandan Uğurcan Çakır, grup aşamasında yaptığı 18 kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuva defterini eksi 7 averajla ve puansız kapattı. Ay-Yıldızlılar gösterdiği kötü performansla turnuvaya adeta damga vurdu. Kuzey Makedonya'yla birlikte puan alamayan 2 takımdan biri olan Türkiye, eksi 7 averajla zirveye oturdu.

24 TAKIM ARASINDA SONUNCU OLDUK

Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı Kuzey Makedonya ile birlikte puan alamadan kapatan iki takımdan biri oldu. İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, rakiplerinden tam 8 gol yerken, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Grup aşamasını eksi 7 averajla tamamlayan Şenol Güneş'in öğrencileri, turnuvaya katılan 24 takım arasında sonuncu oldu.

UĞURCAN ZİRVEDE

Ay-Yıldızlılar, ayrıca turnuva tarihinde (1984) Yugoslavya (10) ve (2004) Bulgaristan'ın (9) ardından şampiyonalarda yediği 8 golle en çok gol yiyen takımlardan biri olmayı başardı. Kalecimiz Uğurcan Çakır ise grup aşamasında 18 kurtarış yaparak bu alanda zirvede yer aldı.

Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu
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