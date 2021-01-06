Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Ç. idaresindeki 46 NA 332 plakalı otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan B'ye (77) çarptı.
Yaralanan İhsan B, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına kaldırıldı.
Yaralının yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman