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Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş ev sahipliği yapacak.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bugün başlayacak organizasyonda kadın ve erkeklerde toplam 27 takımın mücadele edeceği aktarıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Kahramanmaraş Etabı'na Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Almanya, Macaristan, İran, Cebelitarık, Ukrayna ve Çekya'dan 99 sporcunun katılacağı ifade edildi.

Organizasyon öncesi Kahramanmaraş Spor Lisesi öğrencilerinin yapılan özel bir etkinlikte kar voleybolu oynadığı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Kahramanmaraş, voleybol, kar, Spor, Haberler

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