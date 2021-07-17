Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
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Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı

Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta alın terinin karşılığını alma heyecanı duyan çiftçiler, hem teknolojik hem de geleneksel tarım aletlerini kullanarak hasada başladı.

Kahramanmaraş'ta alın terinin karşılığını alma heyecanı duyan çiftçiler, hem teknolojik hem de geleneksel tarım aletlerini kullanarak hasada başladı.

Afşin İlçesi'nde döver biçerler arpa ve buğdayları biçmeye başladı. Hasat için tanelerin kuru olmasının yanında yaprak, sap ve başağın da kuru olması gerekiyor. İlçede her yıl bu mevsimde ekinler biçilerek ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkıyor.

Çiftçilerin alın terinin karşılığını almaya başladığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, "Afşin ilçemizde 2021 yılında hububat 372 bin dekar alanda ekimi yapıldı. 104 bin dekar arpa 4 bin dekar sulu 268 bin dekar buğday 148 bir dekar sulu alanlarda. 120 bin dekar ise kuru alanda. Kıraç arazi arpa verimi 300 kilogram, 500 kilogram aralığı sulu arpa verimi 350 kilogram 550 kilogram aralığı. Buğday kuru alan 250 kilogram ile 500 kilogram aralığı verim sulu buğday 600 kilogram ile 900 kilogram aralığı verim almaktayız. İlkbahar ve son dönem yağışlarının ilçemiz genelinde etkili olması sebebiyle verimde diğer bölgelere nazaran kuraklığın etkisi lokal kalmıştır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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