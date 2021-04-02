Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Elbistan'da tehditle 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elbistan'da yaşayan bir kız çocuğu, bir süre önce tehdit edildiğini ve bazı kişilerin cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla polise başvurmuş, ekipler kimlik bilgileri ve adreslerine ulaştığı 13 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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