Kahramanmaraş'ta 4 Bin 263 Kişi Hakem Heyetlerine Başvurdu

Kahramanmaraş'ta geçen yıl hakem heyetlerine 4 bin 263 başvuru yapıldığı belirtildi.

Tüketici Bilgi Sisteminden alınan veriler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta bulunan 11 ilçe ve Merkez Hakem Heyetine 2018 yılında yapılan 4 bin 263 başvurudan 2 bin 637'sinin tüketicinin lehine, bin 477'sinin aleyhine olduğu, 60 başvurunun ise görevsizlikle sonuçlandığı ve 4 bin 181 tüketici başvurusunun sonuçlandırılarak karara bağlandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, yaptığı açıklamada, "2017 yılı ile 2018 yılı istatistiklerini karşılaştırdığımız zaman 2017 yılında 3 milyon 65 bin 324 TL tutarında 4 bin 537 toplam başvuru yapılmış olup, 2018 yılında ise 3 milyon 477 bin 414 TL tutarında 4 bin 263 toplam başvuru yapılmıştır. 2018 yılının istatistiklerine baktığımız zaman en fazla müracaatın perakende ticaret sektöründe ayıplı mal olduğu, finansal hizmetler sektörünün yani bankacılık hizmetlerinden dolayı yapılan başvuruların geçmiş yıllara oranla azaldığı görülmüştür" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA