Kahramanmaraş Kağıt'tan Kütahya'ya 60 Milyonluk Yatırım

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş, yatırım projeleri kapsamında 60 milyon lira harcadığı Kütahya'da tripleks oluklu mukavva üretimine başladı.



Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 160 bin metrekare alan içerisinde, 110.000 ton/yıl üretim kapasiteli fabrika, istihdam ile birlikte bölge ekonomisine katkı sağlayacak.



Kahramanmaraş'ta üretim kapasitesini 200 bin tona çıkaran Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1988 yılından beri büyüyor.



Kütahya'ya 60 milyonluk TL'lik yatırım yaparak üretime start verdiklerini kaydeden Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ciğer, "2016 ve 2017 yılı ilk çeyreğinde Kütahya fabrikalarımıza 60 milyon lira yatırım yapıldı. 2017 yılı 3. çeyreğinde de, yeni bir yatırım kararı alarak tripleks oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretimi başladı. Yapılan bu yatırım ile tripleks oluklu mukavva üreteceğiz. Bu ürün, ahşap malzemeye ikame olarak kullanılıyor, dolayısıyla doğanın korunmasına ciddi bir katkıda bulunuyor. Hammadde olarak, çevreyi koruma bilinci ile tamamen geri dönüştürülmüş, hurda kağıt kullanan fabrikamız ürettiği her 1 ton kağıt ile 17 ağacın yok edilmesini önlemiş, 30 bin litre su tasarrufu sağlamış, 3 bin 500 kwh enerji tasarrufuyla birlikte 4 varil petrol tasarrufu sağlanmasına da katkıda bulunmuştur" dedi.



Kahramanmaraş Kağıt'ın, küreselleşen dünyadaki yerini alabilmek için yola çıktığı toplam kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti anlayışında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Ciğer, "Bu çerçevede geçmişten günümüze her zaman müşterilerinin ihtiyaçlarına kaliteli, hızlı ve güvenle cevap vermiş, bunu da 1998 senesinden bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (UKAS) belgesi sahibi olarak ispatlamıştır. Bu doğrultuda sürekli hedeflerini yükselten bir firma olmanın haklı gururunu taşımaktadır" diye konuştu.



Fabrikada yapılan yeni yatırımlarla birlikte 160 kişilik istihdamın 300'e çıkarılması planlanıyor. - KAHRAMANMARAŞ