Kağıtsporlu Ekrem'den bronz madalya

28.09.2019 14:09

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecisi Ekrem Yılmaz, uluslararası dostluk turnuvasında bronz madalya kazandı.



Türkiye'yi ve Kocaeli'ni uluslararası arenalarda başarı ile temsil eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, katıldıkları her turnuvadan ödül ile dönüyorlar. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate turnuvasına katılan mavi beyazlı başarılı karateci Ekrem Altuner Yılmaz da bronz madalya kazanarak bu başarılara bir yenisini ekledi. 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışması, İran'ın kuzeybatı ili Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye'de düzenlendi. Birbirinden zorlu müsabakaların yapıldığı turnuvada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı karatecisi Ekrem Altuner Yılmaz ter döktü. 61 klogramda yarışan mavi beyazlı milli karateci Ekrem Altuner Yılmaz, dostluk turnuvasında bronz madalya kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA